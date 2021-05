Le aperture spagnole - Benzema avalla l'arrivo di Mbappé. Zidane, i perché dell'addio

vedi letture

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola questa mattina.

Marca

"Mi sono già allenato con Mbappé... Ed è un fenomeno".

Benzema avalla la sua possibile firma. Formano la coppia alla moda della squadra francese. "È ancora giovane ed è molto bravo", dice Karim.

AS

"Lascio perché il club non mi dà la fiducia di cui ho bisogno".

Zinedine Zidane: "Non mi ritiro dalla nave e non sono stanco di allenarmi. Mi sarebbe piaciuto che il mio rapporto con la società e il presidente fosse stato un po' diverso negli ultimi mesi. Vent'anni al Madrid è stata la cosa più bella che mi sia capitata nella mia vita e lo devo a Florentino Perez".

Mundo Deportivo

"Triplete storico".

Il Barcellona alza la Coppa e piazza l'annata perfetta con Liga e Champions. Doppietta di Alexia, MVP, e tre assist di Lieke per sconfiggere un degno avversario.

Sport

"Storiche".

Il Barcellona Femminile ha ottenuto il primo triplete battendo il Levante nella finale di Copa de la Reina.