Le aperture spagnole - "Clamore contro la Superlega: il calcio si spacca. Guerra totale"

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, stamani in edicola. Tema centrale, ovviamente, quello che riguarda le reazioni alla Superlega.

Marca

"Clamore contro la Superlega".

Governi, organizzazioni, club, allenatori, calciatori, tifosi, stampa... Impauriti da questo progetto. Opposizione frontale all'iniziativa di alcuni "grandi" del calcio europeo. Il Barcellona lo vede come la sua salvezza economica. Il Bayern si smarca.

Sport

"Guerra totale".

Dodici club, con Barcellona e Madrid al timone, si uniscono per creare una competizione europea che fa esplodere la Champions League. L'accordo significherebbe uno spettacolare balzo economico per i prossimi anni e un torneo chiuso che garantirebbe la redditività futura. La Uefa presenta il nuovo format della Champions League, con il supporto di campionati nazionali e club come il PSG o il Bayern. Ci sono già minacce di sanzione per i "ribelli" e per i giocatori che accettano di giocare nella nuova Superlega Europea.

Mundo Deportivo

"Subito 350 milioni".

Barcellona e Real Madrid riceveranno immediatamente una manciata di milioni dall'organizzazione della Superlega. Nel frattempo, la UEFA minaccia dure sanzioni contro club e giocatori.

AS

"Il calcio si spacca".

La Uefa non permetterà ai giocatori che partecipano alla Superlega di giocare con le proprie nazionali. Ceferin: "Ci sputano in faccia". Approvata la nuova Champions. I club della Liga si scatenano contro i dissidenti. L'Unione Europea e i governi coinvolti respingono il piano. Florentino Perez: "Lo facciamo per salvare il calcio".