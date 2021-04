Le aperture spagnole - Superfallimento. Florentino: "Triste e deluso, ma è solo stand by"

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola questa mattina. Tra i tempi principali, quello relativo al fallimento della Superlega che, però, Florentino Perez definisce solo in stand by.

Marca

"Sono triste e deluso".

Florentino Perez, a El Larguero: "Credo davvero che non ci sia altra soluzione. Il progetto è in stand by. C'era qualcuno nel gruppo inglese che non era molto interessato. Non temo ritorsioni da parte dell'Uefa"

Sport

"Superfallimento".

Solo FC Barcelona e Real Madrid continuano a sostenere la Superlega.

AS

"La Superlega non è morta, andiamo avanti".

Florentino Perez, a El Larguero: "Sono triste e deluso. Non ho mai visto tanta aggressività. Una squadra inglese non era molto convinta. Alcuni non vogliono perdere privilegi. Senza la nuova competizione nessuno potrà ingaggiare Haaland o Mbappé ".

Mundo Deportivo

"La Superlega affonda".

Il progetto va in pezzi dopo la partenza di Atletico, Juventus, Inter e Milan.