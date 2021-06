Le aperture spagnole - Il Barcellona vuole un crack: nel mirino Haaland e Lautaro Martinez

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, questa mattina in edicola.

AS

"Doppio vaccino".

Oggi il Consiglio dei Ministri approverà l'immunizzazione de La Roja. Di fronte a possibili nuovi casi, Luis Enrique fa scaldare Albiol, Rodrigo, Soelr, Fornals e Brais. De la Fuente recluta venti U21 in 12 ore per giocare contro la Lituania.

Marca

"In fila (non si sa mai)".

Luis Enrique convoca altri cinque giocatori per entrare in una bolla parallela. L'intero gruppo è risultato negativo alla PCR di ieri... ma ci saranno più test. La sanità ora decide di vaccinare i calciatori, che attualmente si allenano da soli.

Sport

"Vogliono comprare un crack".

Il Barça vaglierà le sue opzioni per cercare di incorporare un attaccante di primo livello. Spera di ricavare abbastanza dalle partenze, soprattutto con Dembélé, per puntare per un 9. Haaland e Lautaro Martinez nonostante le difficoltà continuano essere desiderati.

Mundo Deportivo

"Pep sostiene Koeman".

Guardiola difende il lavoro di Ronald e crede che "meriti un anno con il pubblico". Ritiene che gli acquisti di Aguero ed Eric siano "un totale successo, due grandi rinforzi".