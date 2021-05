Le aperture spagnole - La Juve apre la strada a Zidane. Liga, il Barça pareggia: "Uno in meno"

vedi letture

.Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi mercoledì 12 maggio 2021.

Marca

"La Juve apre la strada a Zidane"

Nel taglio basso della prima pagina titolo che non lascia spazio ad interpretazioni. I bianconeri fanno sul serio e tentano di arrivare al tecnico dei Blancos. Intanto in apertura c'è spazio per LaLiga con il titolo seguente: "Final a final".

L'Atletico Madrid deve vincere oggi contro la Real Sociedad per assicurarsi la leadership e non dipendere da quello che fa il Real Madrid.

As

"Uno in meno"

Il Barcellona viene estromesso dalla lotta per il titolo dopo essersi fatto rimontare da un vantaggio di 0-2 dal Levante. Koeman: "Non so cosa ho sbagliato all'intervallo. Non ho spiegazioni. Mancanza di intensità".

Sport

"Gettano LaLiga!"

Il Barcellona perde le poche possibilità che aveva di vincere il titolo dopo il suo sfortunato e rocambolesco pareggio per 3-3 sul campo del Levante. I blaugrana erano andati in vantaggio prima per 0-2 e poi per 2-3, ma si sono fatti rimontare dagli avversari.

Mundo Deportivo

"Punto finale"

Un Barcellona senza carattere getta via il campionato: si fa rimontare sul pareggio dopo che all'intervallo vinceva 0-2 e si giocava la leadership de LaLiga. Un secondo tempo disastroso infrange le speranze dei blaugrana di lottare per il titolo a meno che non succeda un miracolo.