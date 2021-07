Le aperture spagnole - La Roja eliminata dall'Italia: "Con onore", "Porca miseria", "Addio ingiusto"

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi mercoledì 7 luglio 2021.

Marca

"Con onore"

La Spagna cade ai rigori dopo aver superato l'Italia sul gioco e lascia imbattuta l'Europeo. Chiesa e Morata segnano. Il lotto sorride agli Azzurri. La Roja torna a testa alta.

As

"Porca miseria"

La Spagna avrebbe meritato di essere in finale per quanto visto nell'arco di tutti i 120 minuti, ma cade ai calci di rigore. Luis Enrique elogia comunque la sua squadra: "Do alla squadra un A basso, un nove".

Sport

"Addio ingiusto"

La Spagna è esclusa dalla finalissima dopo essere stata di gran lunga superiore a un'Italia che si è sempre chiusa dietro. Nonostante la delusione, l'allenatore ha costruito una nuova squadra che è di nuovo entusiasmante.

Mundo Deportivo

"Finito"

La Spagna dominante è caduta con l'Italia ai rigori (4-2) ed è stata esclusa dalla finalissima. Morata, autore del primo gol di Chiesa, sbaglia il tiro decisivo ma la Spagna lascia l'Euro rinforzato.