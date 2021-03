Le aperture spagnole - Liga, l'Atletico si gioca il vantaggio. UCL, Barça per sognare: fari su Mbappé

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi mercoledì 10 marzo 2021.

Marca

"Il leader si gioca il suo vantaggio"

La lotta per il titolo riprende e l'Atletico Madrid segnerà la distanza reale rispetto al Barcellona e al Real. L'Athletic Bilbao minaccia il Metropolitano in cui la squadra di Simeone non vince da tre partite. Il tecnico: "Gli arbitri sono qualificati per sopportare le critiche".

As

"Tutti i riflettori su Mbappé"

Il francese, con il Real Madrid in attesa, cerca di eliminare il Barcellona dalla Champions League dopo la sua esibizione al Camp Nou. Koeman però ancora non vuole arrendersi: "Niente è impossibile"

Sport

"Sognare!"

I blaugrana proveranno a realizzare un'impresa storica a Parigi per ribaltare l'1-4 dell'andata e passare ai quarti di finale di Champions League. Laporta accanto alla squadra, Koeman suona la carica: "Niente è impossibile". Neymar ko, non ci sarà.

Mundo Deportivo

"Koeman: 'Niente è impossibile'"

Il tecnico blaugrana, consapevole dell'enorme sfida contro il PSG, non si arrende e manda un messaggio alla sua squadra. Mancheranno Araujo e Piqué, ma il Barça cercherà di ottenere un prestigioso trionfo contro un rivale senza Neymar. Laporta ha abbracciato Messi, debutta oggi a Parigi ed ha incoraggiato la squadra.