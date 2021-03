Le aperture spagnole - Ramos: "Gioco altri 5 anni". Il Barça tratta Garcia e sogna Haaland

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 12 marzo 2021.

Marca

"Sergio Ramos: 'Non ci sono giocatori giovani e vecchi, ci sono buoni e cattivi"

Il difensore dei Blancos dichiara che non ci sono novità sul rinnovo, ma invia un messaggia parafrasando Santiago Bernabeu. Il capitano ha presentato il nuovo documentario e si è confessato a Ibai Llanos: "Sarebbe stato più facile portare Haaland che Mbappé. Non avrei lasciato andar via Cristiano. La soddisfazione di vedere il Barca eliminato c'è".

As

"Sergio Ramos: 'Posso giocare altri cinque anni ancora"

Il difensore dei Blancos si confessa: "Non c'è niente di nuovo sul mio rinnovo, ma sono tranquillo. Il giorno in cui partirò, voglio farlo dalla porta principale. Non sarebbe male se il Real Madrid si rinforzasse con Haaland. Andare al Barça? Non ci sono soldi al mondo perché ciò accada".

Sport

"Trasferimento ok"

Il Barcellona riattiva la trattativa per Eric Garcia. Il centrale potrebbe essere il primo acquisto che chiuderà Laporta. Il calciatore ha aspettato pazientemente l'avvento del nuovo presidente.

Mundo Deportivo

"Obiettivi"

La nuova direttiva del Barcellona ha diverse opzioni di qualità sul tavolo nonostante le difficoltà economiche. Il grande sogno è Haaland, che potrebbe arrivare per 110 'chili' insieme a diversi campioni senza pagare il trasferimento. Degli esempi sono Eric Garcia, Aguero, Depay e Alaba.