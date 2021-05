Le aperture spagnole - Real, Allegri o Raúl la grande decisione. Barça, Xavi è in città

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 18 maggio 2021.

Marca

"Il discorso che ha dato la svolta a LaLiga"

Simeone ha parlato durante il cooling break arrabbiandosi per l'interruzione perché arrivata quando la sua squadra premeva per rientrare in partita: "Non preoccupatevi, il gol sta per arrivare. Saremo forti di testa. Se pareggiamo vinceremo la partita".

As

"Allegri-Raúl la grande decisione"

L'esperienza dell'italiano lo rende il favorito. Ha vinto sei scudetti e due volte ha portato la Juventus alla finale di Champions League. L'allenatore del Real Madrid Castilla è una leggenda e conosce molto bene il club. Ha convinto nel Castilla e nelle giovanili raggiungendo anche la vittoria della Youth League.

Sport

"Xavi è già qui"

L'ex blaugrana è un'alternativa per la panchina del Barcellona. E' arrivato ieri dal Qatar e potrebbe negoziare la sua firma per il Barça a fine stagione. Koeman, più fuori che dentro: l'allenatore non sa nulla del suo futuro, ma in società ci sono molti dubbi sulla sua permanenza.

Mundo Deportivo

"(In)toccabili"

Il Barcellona prende tempo per il futuro di qualche crack e parlerà con Busquets, Piqué, Sergi Roberto o Griezmann. A causa della situazione economica del club e delle loro prestazione, l'idea è che accettino una riduzione dello stipendio o trovino una via d'uscita.