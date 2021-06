Le Iene non si fermano. Il Mattino: "L'intrigo Inter-Juve non finisce mai"

I casi da protocollo Var archiviato per Inter-Juventus del 28 aprile del 2018 sono stati nove e ogni volta i file conservati sono cinque per tutti i nove casi, tranne uno: quello dell'episodio che cancella il giallo a Vecino per l'intervento su Mandzukic e lo tramuta in rosso diretto. Secondo le Iene sono emerse altre anomalie, l'inchiesta è in evoluzione. Nel servizio in onda stasera, Valeri viene raggiunto dal barbiere mentre Rizzoli cammina in strada. Così come anche alla richieste de Il Mattino hanno risposto che l'indagine è nelle mani della procura. Parleranno quando tutto sarà chiuso.