Leao al Corriere dello Sport: "Siamo il Milan, vogliamo vincere sempre. Il campionato è lungo"

Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato intervistato dal Corriere dello Sport: "Siamo il Milan, vogliamo vincere sempre. Il campionato è lungo". Il calciatore portoghese ha detto la sua in vista del derby di domani contro l'Inter: "Sarà una gara difficile. Dovremo giocarla con il cuore e con la testa giusti. Vogliamo difendere la nostra maglia e regalare una soddisfazione e una bella prestazione ai tifosi". Il Milan ha perso il primo posto dopo il ko con lo Spezia ma Leao non ne fa un dramma: "L'Inter ci ha sorpassati ma il campionato è lungo, l'importante è essere davanti alla fine". L'obiettivo in vista del derby però è chiaro: "Siamo il Milan e dobbiamo puntare a vincere in ogni gara - dice il portoghese - Rispettiamo i nostri avversari ma dobbiamo giocare come se fosse una finale tutte le gare. Saremo concentrati e decisi a mostrare il nostro calcio".