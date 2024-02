Leao può lasciare il Milan? Tuttosport: "Campos lo ha scoperto e il PSG cerca il post Mbappe"

La stagione di Rafael Leao prosegue tra alti e bassi, con un Milan in linea con le prestazioni del portoghese. Rafa, trascinatore assoluto nell'anno dello scudetto e la scorsa stagione, non sta mantenendo il livello degli ultimi anni, scarico in campionato e poco incisivo nella squadra di Stefano Pioli, con cui però ha segnato la scorsa settimana in Europa League. Rafa si è trovato a diversi difendere ieri da beceri insulti razzisti, arrivati sui social dopo il ko del Milan contro il Monza, una vicenda che lascia tanto amaro in bocca, soprattutto nel 2024.

Il futuro ancora incerto

Leao ha rinnovato la scorsa estate il suo contratto con il Milan, ma il suo futuro in rossonero non è così certo. Lo scrive Tuttosport, che spiega come in rossonero non ci siano incedibili come dimostrato dall'operazione Tonali-Newcastle, e spiega come il suo scopritore, Luis Campos, sia al lavoro per sostituire al Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, e uno dei nomi in cima alla lista è proprio quello del portoghese.