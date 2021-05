Lenta e confusa, la Juve rischia grosso. Tuttosport: "CR7 illumina la classifica con due lampi"

Tuttosport in edicola questa mattina ancora una volta sottolinea le difficoltà della Juventus. La squadra di Pirlo è stata inguardabile ieri, niente da salvare nel gioco e tanti errori commessi che si rischierebbe di non fare in tempo a preparare il match con il Milan se si analizzassero tutti o, addirittura, di spazzare via quel briciolo di ottimismo e convinzione che potrebbe scaturire dalla classifica. I bianconeri nella gara più brutta della stagione, a tratti schiacciati e annichiliti dall'Udinese la vincono grazie alla reazione di rabbia di CR7 e ad un guizzo di Rabiot. Doppietta che può valere 80 milioni di euro. Ci sarà stata fortuna, ma anche orgoglio e grinta per Ronaldo che l'ha risolta quando ha cominciato a giocare, a distanza di parecchio tempo, praticamente da solo.