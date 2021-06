Leo il conquistatore. Tuttosport: "Bonucci il collante tra le varie anime della Nazionale"

vedi letture

Bonucci è uno dei tanti senatori dell'Italia ed a Roma vuole prendere lo slancio per conquistare, ancora una volta, il resto del mondo conosciuto. Come riporta Tuttosport, il centrale della Juventus ha reso la difesa azzurra un muro pressoché invalicabile ed alimenta l'euforia che accompagna la Nazionale: "L'entusiasmo non è un rischio, ma va mantenuta l'umiltà. Questa, lo dico senza difficoltà, è la squadra più squadra tra quelle nelle quali ho militato e mai avevo avvertito la sensazione di unità che sento oggi". La Turchia è stata spazzata via, oggi tocca alla Svizzera.