Liti, gestacci, insulti. Gazzetta dello Sport: "Juve-Inter al veleno"

Ieri su Twitter si è scatenato l'hashtag #nopasillo, dato che in questi giorni si è parlato della possibilità che la Juve replichi il gesto fatto dalla Samp di Ranieri nei confronti dell'Inter al momento dell'entrata in campo dei nerazzurri. Secondo i tifosi il corridoio non s'ha da fare. Juve-Inter difatti verrà vissuta su un sottile filo rosso: una partita in bilico tra complimenti e tensione. Forse il rapporto più teso tra le due squadre, dato che tra i due allenatori c'è un bel legame, è quello tra Marotta e Paratici che hanno lavorato insieme per tanti anni, ma una volta litigati, non hanno mai fatto pace. In più come dimenticare il gran litigio in Coppa Italia tra Agnelli e Conte. Sarà un Juve-Inter al veleno, scrive La Gazzetta dello Sport