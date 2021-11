Lokomotiv-Lazio, moviola del CorSport: "Il rigore non visto su Zaccagni è clamoroso"

"Il rigore non visto su Zaccagni è clamoroso" scrive il Corriere dello Sport analizzando gli episodi da moviola in Lokomotiv Mosca-Lazio. "In declino il portoghese Artur Soares Dias: il rigore che non vede su Zaccagni ha del clamoroso per un arbitro che ha al suo attivo anche un Europeo (finito dopo due gare, un motivo ci sarà)". Un calcio di rigore assegnato poi dopo l'OFR. Era un rigore 'da campo'. Non clamoroso ma il contatto c'è nel secondo rigore assegnato per il fallo di Barinov, che tocca anche il pallone, su Immobile.