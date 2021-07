Luis Alberto presenta Italia-Spagna, Il Messaggero: "Il mago dà le carte"

vedi letture

Il Mago Luis Alberto dà le carte e presenta Italia-Spagna nel corso di un'intervista a Il Messaggero. Lo spagnolo ha parlato in vista della gara di domani: "Grande partita! Chi va in finale può vincere l'Europeo. E' una partita apertissima tra due squadre che giocano a pallone come piace a me. Per me non c'è una favorita" dice il giocatore della Lazio. Per Luis Alberto la sfida si deciderà a centrocampo: "L'Italia ha un bel centrocampo, quello della Spagna non è da meno. "Chi riuscirà a passare vincerà l'Europeo".