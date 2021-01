Maghetto McKennie. Gazzetta dello Sport: "L'acquisto meno mediatico della Juve è i il più efficace"

"L'acquisto meno mediatico della Juve è i il più efficace", titola stamane La Gazzetta dello Sport. La capoccia riccioluta di Weston McKennie spunta all’improvviso davanti a Skorupski, come se fosse una magia del suo personaggio cinematografico preferito, Harry Potter. È il quarto gol con la maglia della Juventus, il terzo in campionato e il secondo di testa, dopo il primo in bianconero griffato nel derby. Oltre a essere un invasore (così lo staff di Andrea Pirlo chiama i centrocampisti come lui, ovvero quelli che hanno il compito di occupare la metà campo avversaria), McKennie è anche un risolutore, perché nessuno dei suoi compagni di reparto ha segnato quanto lui: meglio solo gli attaccanti Chiesa, Morata e Ronaldo, stesso numero di centri di Kulusevski. L’acquisto meno mediatico del mercato estivo (e anche il meno costoso: 4,5 milioni di euro per il prestito dallo Schalke più un diritto di riscatto, che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, fissato a 18,5 milioni, più eventuali altri 7 di bonus) sta dimostrando di essere anche uno dei più efficaci, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.