Malore per Eriksen in campo, Il Messaggero: "Il dramma in diretta"

TUTTOmercatoWEB.com

vedi letture

Oggi alle 07:48 Rassegna stampa di di

La prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero è dedicata a Christian Eriksen. Il centrocampista dell'Inter e della nazionale danese ha accusato un malore nel corso del match contro la Finlandia di Euro2020. Dopo i soccorsi disperati in campo, il giocatore è stato trasportato in ospedale facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti. Questo il titolo: "Il dramma in diretta".