Mancini cambia mezza squadra. Corriere della Sera titola: "Italia, la pista bulgara"

vedi letture

"Italia, la pista bulgara". E' questo il titolo d'apertura delle pagine sportive del Corriere della Sera, che non poteva che dedicare ampio spazio al match dell'Italia in Bulgaria. "Italia, la pista bulgara", si legge sul quotidiano che evidenzia come Roberto Mancini sia pronto a cambiare mezza squadra rispetto all'undici sceso in campo contro l'Irlanda.