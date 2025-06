Mandragora in scadenza, Corriere Fiorentino: "I viola aspettano il ritiro per proporgli il contratto"

"Mandragora in scadenza. I viola aspettano il ritiro per proporgli il contratto" scrive oggi il Corriere Fiorentino in prima pagina. lI contratto di Rolando Mandragora con la Fiorentina scadrà nel giugno del 2026 e non è stato ancora rinnovato. Non mancano le indiscrezioni sul futuro con il Bologna di Vincenzo Italiano che lo segue con interesse.

La Fiorentina però non vorrebbe privarsene e nelle intenzioni del club viola ci sarebbe l'idea di proporre il rinnovo al giocatore fra qualche settimana, durante il ritiro pre-campionato.

Nell’accordo dell’ex Juventus è presente un’opzione unilaterale a favore della società per prolungare di un anno l’intesa, ma è subordinata alle presenze e questo comporta un rischio notevole di perdere il calciatore a parametro zero qualora non dovesse raggiungerle per motivi tecnici o legati a problematiche fisiche.