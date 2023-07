Mercato Juve. La Gazzetta: "Nei radar bianconeri sono finiti Luiz Henrique e Mavropanos"

Il nuovo dt della Juventus Cristiano Giuntoli studia i colpi alla Napoli. Nei radar juventini è finito Luiz Henrique, 22enne ala brasiliana del Betis. In difesa, se parte Bremer, oltre all’esperto Hermoso dell’Atletico (contratto in scadenza nel 2024), in “casa Juve” pensano a Konstantinos Mavropanos, 25enne difensore dello Stoccarda. In caso di cessione di Vlahovic, le idee sono ancora tante in questo momento: da Jonathan David del Lilla fino a Mateo Retegui, attaccante dell’Italia di Mancini e del Tigre. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.