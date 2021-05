Milan dentro o fuori. Il QS: "Niente ritiro in vista dell'Atalanta. Pioli dà il giorno libero"

"Niente ritiro in vista dell'Atalanta. Pioli dà il giorno libero", scrive stamane QS. Mantenere la calma, nonostante la delusione e la rabbia che accompagnano il Milan in quella che si preannuncia la settimana della vita. I rossoneri si giocano la qualificazione in Champions, messa in discussione dallo stesso diavolo, incapace di vincere domenica sera contro un Cagliari già salvo. Era circolata la voce di un possibile ritiro, invece Pioli ha voluto concedere il consueto giorno e mezzo di riposo. Come se nulla fosse successo, sperando possa portare a quella qualificazione in Champions senza la quale sarebbe un vero e proprio fallimento.