Milan, ecco Mandzukic. La Gazzetta dello Sport: "Battesimo rossonero nel derby di Coppa"

"Battesimo rossonero nel derby di Coppa", titola La Gazzetta dello Sport su Mario Mandzukic. Per il Milan l’attaccante dovrebbe essere pronto già per la partita di sabato contro l’Atalanta: le risposte ai test fisici di Milanello toglieranno ogni dubbio. Se sabato sembra comunque troppo vicino, il battesimo rossonero a San Siro potrebbe essere solo posticipato a martedì, in un’altra serata di gala: il derby con l’Inter per provare ad accedere alle semifinali di Coppa Italia.