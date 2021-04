Milan, Corriere dello Sport: "Ibra verrà valutato questa mattina"

vedi letture

"Ibra verrà valutato questa mattina" scrive il Corriere dello Sport. In casa Milan tiene banco la questione Ibrahimovic e non solo. Sono 4 i titolari a rischio per il Sassuolo. Lo svedese si è fermato per un affaticamento muscolare e, dopo aver saltato il Genoa per squalifica, potrebbe stare fuori anche con i neroverdi, ma per infortunio. Sarà decisiva la rifinitura di stamattina ma al momento le possibilità di vederlo in campo sono minime. Al suo posto Leao. Gli altri 3 a rischio sono Bennacer, Theo Hernandez e Calhanoglu: gli ultimi due sembrano avere le maggiori chance per un recupero in extremis.