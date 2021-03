Milan, Ibrahimovic vuole lo scudetto. Corriere della Sera: "E' l'ora di ripartire"

vedi letture

"Milan, è l'ora di ripartire". E' questo il titolo che il Corriere della Sera propone nell'apertura delle sue pagine sportive. I rossoneri sono impegnati sul campo della Fiorentina e vanno alla ricerca del rilancio in un periodo che comincia ad essere decisivo per il futuro. Zlatan Ibrahimovic tornerà in campo dall'inizio, con ogni forza proiettata sul campionato perché punta in alto: vuole lo scudetto.