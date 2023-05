Milan, la missione di Ibrahimovic. CorSera: "Salutare, ma per forza in campo"

Zlatan Ibrahimovic punta al recupero per l'ultima partita di campionato, per poter salutare nel migliore dei modi i tifosi del Milan. Come riporta il Corriere della Sera lo svedese, nonostante le possibilità non siano molte, sta facendo di tutto per esserci anche solo per qualche minuto in occasione del match contro il Verona che chiuderà il campionato dei rossoneri. Dopo il 23 aprile, data in cui ha rimediato una lesione del gemello mediale del polpaccio destro durante il riscaldamento prima del match contro il Lecce, sembrava che la sua stagione fosse finita.

Ibra però non si è perso d'animo e, grazie ad un lavoro senza sosta, ha fatto in modo quantomeno di provare ad esserci il 4 giugno contro il Verona. L'occasione per la sua passerella finale, visto che è altamente improbabile un ulteriore rinnovo con il Milan.