Milan macchina da trasferta. Corriere dello Sport: "Nessuno come i rossoneri in Europa"

vedi letture

Il Milan a La Spezia punterà ad allungare la striscia di vittorie lontano da San Siro. I rossoneri sono una macchina perfetto quando giocano in trasferta, tanto che vantano di un primato assoluto in tutta Europa. La squadra di Stefano Pioli è la formazione ad aver conquistato più punti nelle trasferte nei cinque maggiori campionato europei. Spicca inoltre un'altra caratteristica, riportata dal Corriere dello Sport: il Milan in queste gare fuori casa ha sempre segnato almeno due reti. I rossoneri non perdono in esterna dal 9 febbraio 2020, praticamente un anno, 2-4 nel derby.