Milan, si riparte da Ibra. Tuttosport: "Lo svedese guida la rincorsa all'Inter"

Ritorna il campionato e il Milan riparte da re Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri scenderanno in campo all'ora di pranzo contro la Sampdoria, e più che i liguri la squadra di Pioli teme l'effetto San Siro, dove nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni ha raccolto appena due pareggi e tre sconfitte. Ma con lo svedese in campo, scrive oggi Tuttosport, il Diavolo ha un'altra sicurezza: pur non al top, Ibra proverà a farsi trascinare dall'entusiasmo incamerato in Nazionale.