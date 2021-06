Minacce sì, sanzioni no. Corriere della Sera: "Ceferin ammette la Juve alla Champions"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus e alla vicenda relativa alla Superlega. La situazione è tornata alla normalità dopo minacce, ricorsi, insulti e dimissioni con Aleksander Ceferin, presidente UEFA, che è tornato sui propri passi ed ha inviato una lettera alla Juventus e alla FIGC per comunicare l'iscrizione dei bianconeri alla Champions League, prassi abituale, ma oggi non così scontata. Non c'era altra scelta dopo che i procedimenti disciplinari contro Real Madrid, Barcellona e Juventus erano stati sospesi dalla Commissione d'Appello Uega la scorsa settimana. La decisione recepiva i suggerimenti del ministero della Giustizia svizzero che ha impedito a UEFA e FIFA di procedere nei confronti dei ribelli. Alla base di tutto aleggia ancora l'ordinanza cautelare del Tribunale di Madrid che invitava ad aspettare la sentenza della Corte Europea di Giustizia.