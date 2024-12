Napoli, Conte chiede il riscatto. A Udine non si può sbagliare

vedi letture

Conte chiama il Napoli al riscatto. In soli 8 minuti di conferenza stampa, il tecnico azzurro sembra voler dire "lasciamo parlare i fatti". Quella di oggi alle 18 contro l'Udinese è una sfida importantissima per gli azzurri in chiave rilancio. Dopo aver perso due partite su due contro la Lazio che hanno lasciato in eredità l'eliminazione dalla Coppa Italia e la perdita del primo post, ora è infatti il Napoli a dover inseguire l'Atalanta e per farlo non si può permettere di sbagliare. Conte, però, dovrà fare a meno di Kvara, infortunato. Contro i friulani dovrebbe quindi affidarsi a Neres. Lo riporta il Corriere dello Sport.