Napoli e Juve lanciano i nuovi. Gazzetta: "Aguissa e Locatelli, tra muscoli e talento"

Spalletti e Allegri pronti a giocarsi le carte a sorpresa per svoltare a centrocampo in vista del primo big match della stagione: come riporta La Gazzetta dello Sport, André Zambo Anguissa e Manuel Locatelli possono debuttare dal primo minuto nell'attesa sfida di sabato pomeriggio al Maradona. L'infortunio di Zielinski potrebbe consigliare l'innesto dall'inizio del camerunense in mediana per contrastare, in duello tutto muscoli e talento, le qualità di Locatelli. Quest'ultimo, nella Juventus, sarà sicuramente l'uomo nuovo, dopo essere stato utilizzato part time da Allegri.