Napoli, gira la ruota per un difensore: Hancko torna di moda, anche altri due nomi nei radar

La ricostruzione del Napoli comincia dalla difesa. Per colmare quel vuoto cosmico lasciato da Kim, il club azzurro - informa Il Mattino - è tornato a pensare a David Hancko, centrale del Feyenoord: il club azzurro se lo appuntò in agenda già la scorsa estate, salvo poi abbandonare la pista. Ma il 26enne slovacco è una grande soluzione, nel pieno della maturità calcistica che potrebbe essere affiancato tranquillamente a Rrahmani.

La dirigenza partenopea però non ha mai tolto gli occhi di dosso da altri due ex obiettivi per la difesa, ossia Radu Dragusin e Nehuen Perez. Il primo è passato dal Genoa al Tottenham lo scorso gennaio senza però - si legge sul quotidiano - aver raccolto grande minutaggio, mentre per il centrale argentino molto dipenderà dal destino dell'Udinese con Cannavaro che si gioca la salvezza negli ultimi 90 minuti di campionato contro il Frosinone. Anche Alessandro Buongiorno era sulla lista del Napoli, ma un'asta è presto annunciata e De Laurentiis non sembra volerne prendere parte.