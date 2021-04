Napoli in ansia fra Covid e Juve. Il Mattino: "La maledizione della gara più rinviata"

"La maledizione della gara più rinviata", titola Il Mattino stamane in edicola. Tutta la Serie A trema dopo i tanti casi riscontrati nel ritiro dell'Italia: ora anche Cragno e Sirigu. A poche ore dalla partenza per Torino tutto il Napoli eseguirà nuovi test, con i vari Insigne, Meret e Di Lorenzo in apprensione. Proprio come sei mesi fa, quando la gara venne rinviata tra le polemiche, con strascichi ancora presenti. L'incubo è che la formazione la possa fare il Covid: è la maledizione della partita più rinviata della storia del calcio.