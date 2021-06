Nessun calcolo, mini rivoluzione. La Stampa: "Con il Galles spazio a Chiesa e Belotti"

Nessun calcola ma una piccola rivoluzione sì, scrive La Stampa per quanto riguarda le decisioni di Roberto Mancini per la partita contro il Galles. Mancini chiederà ai suoi ragazzi di chiudere il girone al primo posto e poco importa se finire tra i primi ti può mandare a sbattere contro corazzate come Belgio o Francia prima dell'eventuale, ultimo, atto. L'Europeo di Chiesa e Belotti è pronto ad iniziare con Mancini che è pronto a puntare su di loro dato che ad oggi Berardi, Immobile ed Insigne sono un passo avanti rispetto a loro, ma alle loro spalle, è giusto aspirare ad un ruolo che non sia soltanto da comparse a cominciare dal duello con i gallesi.