Niente rischi per Morata. Tuttosport: "In campo solo con l'Inter"

vedi letture

Tuttosport sottolinea la via della prudenza seguita dalla Juventus con Morata: "In campo solo con l'Inter". Chiesa in vantaggio su Kulusevski per scelta tecnica, infatti, poiché a San Siro non ci sarà lo spagnolo, alle prese con un risentimento muscolare alla coscia destra. Il suo ritorno può avvenire contro l'Inter, domenica 17, saltando quattro partite. Quindi spazio ancora a Dybala accanto a Ronaldo, così come esterno alto viene preferito Chiesa, poiché la Joya e Kulusevski, che amano partire da destra entrambi, si pestano sempre i piedi.