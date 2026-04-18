Oggi in campo all'Olimpico, La Repubblica (ed. Roma): "Roma, tra le polemiche e l'Atalanta"
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"Roma, tra le polemiche e l'Atalanta". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione romana de La Repubblica. Oggi la squadra di Gian Piero Gasperini affronterà l'Atalanta all'Olimpico dopo una settimana di polemiche in seguito alle dichiarazioni di Ranieri prima della sfida contro il Pisa.
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