Olanda-Repubblica Ceca, Corriere dello Sport: "Schick gol e quarti, De Boer verso l'addio"

La prima grande sorpresa dell'Europeo è l'eliminazione dell'Olanda con la Repubblica Ceca. Il Corriere dello Sport sottolinea come una Cenerentola sarà in semifinale visto che ad attendere la squadra di bomber Schick ci sarà la Danimarca. Gli orange hanno offerto una prestazione imbarazzante senza mai tirare in porta: per De Boer che parlava di vittoria dell'Europeo, l'esonero è solo questione di giorni. Criticato già per il passaggio a 3 dietro, i suoi hanno sviluppato un possesso palla sterile, erano favoriti ed hanno perso meritatamente. Il ct ha letto male il match commettendo un errore grave tenendo la retroguardia a 3 su un solo uomo. Il match è stato condizionato dal rosso a De Ligt e solo allora De Boer è ricorso al 4-4-1, ma ormai era troppo tardi.