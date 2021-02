Ore decisive per la cessione dello Spezia. Il Secolo XIX: "A Milano la firma per il passaggio"

"Cessione Spezia, ore decisive: a Milano la firma per il passaggio", si legge quest'oggi all'interno della sezione sportiva de Il Secolo XIX. Oggi dovrebbe chiudersi ufficialmente l'era Volpi. È atteso infatti il closing con il fondo americano per il cambio di proprietà in seno al club ligure: l'operazione dovrebbe chiudersi a Milano con le firme, e un avvocato sarebbe arrivato da Londra ieri sera. Dopodiché si capirà se si capirà se Platek (interlocutore di Volpi nella trattativa) acquisterà la società in proprio o per conto terzi, con dietro l'hedge fund di Micheal Dell.