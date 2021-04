Parma-Milan, moviola Gazzetta: dubbi sul rosso a Ibrahimovic, non si capisce cosa dice

Zlatan Ibrahimovic ha rimediato un'espulsione nella sfida di ieri tra il suo Milan e il Parma. L'arbitro Fabio Maresca ha estratto il cartellino rosso per una protesta dell'attaccante svedese, ma secondo La Gazzetta dello Sport ci sono dei dubbi perché non si capisce bene quale sia il virgolettato di Ibra rivolto al direttore di gara:

"L’episodio più discusso arriva all’ora di gioco, quando Maresca estrae il cartellino rosso all’indirizzo di Ibrahimovic, dopo aver fischiato un fallo per il Milan (Pezzella in gioco pericoloso su Saelemaekers). Ibra probabilmente si sta ancora lamentando per una spintarella subita nell’azione precedente ed eccede nella protesta. Non si capisce cosa abbia detto lo svedese («Sembra strano», come sostiene il Milan, o «Sei un bast....»?), fatto sta che Maresca non ha dubbi e lo espelle direttamente, senza passare prima da un cartellino giallo".