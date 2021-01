Perché la chiamate ancora "piccola"? Il Renate capolista: le aperture dei quotidiani

Ormai una certezza, anche se per tanti il Renate continua a essere una di quelle squadre in bilico tra sorpresa e conferma: ma in Serie C le pantere stanno facendo da anni la voce grossa, e ieri, alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia, hanno centrato un altro importante successo che le ha proiettate a +7 dal secondo posto. Si, il Como ha una gara in meno, dovrà recuperare quella contro l'Alessandria, ma il primo posto della formazione di Aimo Diana è ottenuto con merito, e di questo si sono interessati i principali quotidiani sportivi italiani.

"Il Renate scappa via: +7. Possenti fa il goleador e la Pro Sesto è battuta", così La Gazzetta dello Sport, che si concentra poi su Marcello Possenti, ieri autore della doppietta decisiva: "Il difensore in carriera aveva fatto solo 3 gol: questi due decidono il primo derby tra i professionisti".

Sulla stessa falsariga Tuttosport: "Pro Sesto travolta. Doppio Possenti, il Renate vola a +7". Nel dettaglio: "Possenti si trasforma in bomber di razza, segna una doppietta e spinge verso l’alto il Renate che, complice il rinvio della gara del Como in casa dell’Alessandria, scappa via a +7 sui lariani. Formidabile la prestazione del difensore, autore di entrambe le reti della capolista".

Chiude poi il Corriere dello Sport, che dedica solo un titolo alla formazione brianzola: "Il Renate marcia spedito".