Pioli mister Champions. Gazzetta dello Sport: "Contro la Juve azzecca tutte le mosse"

vedi letture

"Contro la Juve azzecca tutte le mosse", titola La Gazzetta dello Sport. La classifica è sempre corta, inutile cantare vittoria adesso, ma il risultato di Torino somiglia molto ad una finale vinta. Il Milan ha avuto paura di cadere sul più bello, ha bruciato il sogno scudetto, ha bruciato il grande margine sulle inseguitrici, ma si è ripreso in maniera non banale. E ha reagito al rigore sbagliato da Kessie, all'infortunio di Ibrahimovic e all'uscita forzata di Brahim Diaz. Tre marcatori diversi, tre scelte giuste di Pioli, che ha aggiunto un altro tassello. Il club aveva fatto sapere di non mettere in discussione il suo allenatore, però mai dire mai. Sigillare la Champions aiuta ad allontanare tutti i pericoli.

Qualche confronto sul piano tattico ultimamente Pioli lo aveva perso, ma nel momento decisivo ha indovinato ogni mossa. Soprattutto con Brahim Diaz, che sgusciava in mezzo al centrocampo bianconero e rischiando la giocata, premiando la scelta di Pioli. Poi Tomori, nelle ultime uscite appannato: ieri si è ripreso alla grande. Infine Rebic, ormai il vice Ibra: ai rossoneri non sono tremate le gambe.