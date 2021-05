Pirlo confermato. Il QS: "Salvato dalla tradizione Juve, ha 12 giorni per evitare il fallimento"

vedi letture

"Salvato dalla tradizione Juve, ha 12 giorni per evitare il fallimento", scrive oggi QS su Andrea Pirlo. I panni sporchi si lavano a fine stagione, così Pirlo concluderà al suo posto il campionato. Niente esonero, come da tradizione. Ma il vantaggiato accumulato sulle avversarie in termini di progetto è stato azzerato. Restano dodici giorni per salvare una stagione da dimenticare, ma l'esonero è stato ad un passo, con il vice Tudor pronto a traghettare la squadra. POi si penserà alla Superlega, un treno da cui la Juventus non vuole scendere.