Pogba-Juve, ora è finita. Arabia o USA per il futuro del francese che da gennaio può allenarsi

Paul Pogba e la Juventus si sono detti addio. Il centrocampista francese ha risolto consensualmente il contratto con il club bianconero dopo la sospensione del contratto causa squalifica per doping, con il giocatore che percepiva il minimo dello stipendio garantito, ovvero 2 mila euro al mese. Ora il 31enne ex United si guarda attorno e valuta nuove possibilità per il futuro.

Come riferito da La Stampa, Pogba potrà tornare ad allenarsi regolarmente da gennaio (prima non poteva causa squalifica), e le prime ipotesi per il futuro parlano di Arabia Saudita e Stati Uniti. La Juve, invece, si libera definitivamente del ricco contratto stipulato nel 2022 (quadriennale da 10 milioni netti).