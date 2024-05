Quanto scotta il rinnovo di Lautaro: ora il Toro vuole 12 milioni, come Vlahovic alla Juve

Lautaro Martinez ha fatto capire ad ampi gesti di voler continuare a rappresentare l'Inter, per colori e valori del club. L'eredità di Zanetti è un privilegio e Milano è da anni una seconda casa, per questo il pensiero di un addio sembra quantomai illogico. Peccato che sul rinnovo di contratto in nerazzurro ci sia un bel nodo da sciogliere e riguarda la distanza economica tra le parti.

Secondo quanto appurato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, tra contatti e appuntamenti ripetuti ancora non è stata trovata la chiave per sbloccare la situazione. Serve venirsi incontro a vicenda, nonostante al momento sembri sempre più complesso. La clamorosa variabile Oaktree potrebbe dilatare ulteriormente i tempi della trattativa con Lauti, in più lo stesso capitano per firmare il nuovo contratto fino al 2028 avrebbe chiesto un ingaggio faraonico da 12 milioni di euro a salire. Alla pari di Dusan Vlahovic che dal prossimo anno sarà il più pagato della Serie A.

Divario assai difficile da colmare per l'Inter, bloccata ad un massimo di 10 milioni. Per districare la situazione servirà comprensione per la situazione attuale della società e al contempo uno sforzo maggiore, legato ai bonus, per sfondare anche il tetto dei 10 milioni e avvicinarsi alle richieste dell'attaccante argentino.