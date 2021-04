Questo pomeriggio la sfida alla Fiorentina, Tuttosport: "Juve stai serena"

vedi letture

"Juve stai serena". Questo il titolo a pagina 2 dell'edizione odierna di Tuttosport. I bianconeri scenderanno in campo questo pomeriggio per affrontare la Fiorentina al "Franchi" in un match importante per la conquista di un posto Champions. Il tecnico Andrea Pirlo si è dimostrato ottimista sulla questione vedendo la qualificazione possibile e soprattutto escludendo poi ogni preoccupazione legata a qualche sanzione dalla UEFA per la vicenda Superlega.