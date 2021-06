Ribery chiama la Fiorentina. QS: "Il francese vuole rinnovare, a breve la risposta viola"

Il futuro di Franck Ribery è davvero questione di ore. Come riporta il QS nell'edizione odierna, FR7 ha dichiarato di voler restare ed a breve dovrebbe arrivare anche una risposta della Fiorentina, magari oggi oppure entro il weekend. L'ex Bayern non ha dubbi: "Ho passato due anni belli e vorrei prolungare e restare a Firenze". I termini dell'accordo tra il francese ed i viola sono sul piatto da tempo: contratto annuale fino a giugno 2022 probabilmente con opzione non obbligatoria per la stagione successiva, e ingaggio riparametrato all'età del calciatore e al budget definito per la nuova rosa.