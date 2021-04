Rinnovo Belotti. Tuttosport: "L'idea del Toro è legare la firma alla qualificazione in Europa"

Emerge un nuovo piano che Urbano Cairo starebbe studiando nei dettagli per convincere Belotti a prolungare la sua permanenza Torino. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, l'intenzione del patron granata sarebbe quella di offrire il rinnovo al suo capitano, garantendogli la cessione nel 2022 se il Toro non si qualificherà per le coppe. Il Gallo, dal canto suo, ha sempre messo al primo posto la competitività del progetto, e aspetta che Cairo gli costruisca attorno una squadra (almeno) da Europa League. La soluzione potrebbe dunque essere questa: prolungamento con ritocco verso l'alto dell'ingaggio e l'aggiunta di una clausola che lo libererebbe in caso di risultati deludenti.