tmw Entella, quarta sconfitta consecutiva. Ma la società conferma Vivarini

Un momento non semplice per l'entella, che contro il Frosinone ha patito quest'oggi la quarta sconfitta consecutiva (2-3 il finale giocato in terra ligure): la classica piange, è ancora ultimo posto con soli 17 punti.

Nonostante ciò, però, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la società ha confermato la fiducia a mister Vincenzo Vivarini, che non è quindi al momento in discussione.