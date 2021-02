Roma, 4° posto da blindare. Il Messaggero: "Fonseca punta su El Shaarawy e Pedro"

Paulo Fonseca sa bene che il quarto posto è tutto da conquistare: resta un obiettivo complicato, nonché decisivo per il suo futuro. Il portoghese punta forte sul Pedro, appena rientrato in gruppo, ed El Shaarawy, in fase di riatletizzazione: la coppia, secondo Il Messaggero, sarà fondamentale nella volata Champions. Anche perché la Roma è l'unica delle big senza finalizzatore, se si considera che nessun attaccante giallorosso è ancora in doppia cifra in campionato. Ecco perché sarà fondamentale sfruttare chi ruoterà attorno a Dzeko, in veste di pivot. Ai due sopra citati va aggiunto il jolly Pellegrini, che ultimamente comanda in campo più di altri.